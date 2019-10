Netflix perd 8 films magiques et 1 série phare

Le 1er novembre, le service de streaming sera orphelin de programmes très populaires.

Netflix est éminemment discret à l’heure d’évoquer l’épineux dossier des films, des séries et des documentaires qui quittent irrémédiablement son catalogue.

Sur son site ou sur son application, le service de streaming refuse de dresser la liste des programmes appelés à déserter prochainement la plate-forme.

«Si une série TV ou un film que vous aimez quitte Netflix», commente laconiquement le colosse américain, «c’est que l’accord de licence que nous avons signé avec le fournisseur de contenu en question est sur le point d’arriver à échéance.»

Faute de renouvellement des droits de diffusion, les dégâts sont souvent majeurs.

Le 1er novembre, le catalogue belge du leader mondial perdra ainsi 8 films magiques et 1 série phare. En ligne de mire: les 8 chapitres de Harry Potter et les 7 saisons de The Good Wife.

Il suffit de cliquer sur l’onglet Infos de chaque film ou de la série pour découvrir l’implacable verdict : Disponibilité Jusqu’au 31/10/19.

Les 8 films Harry Potter ne seront plus disponibles sur Netflix dès ce 1er novembre. Capture d’écran

Il n’existe pas 1000 solutions pour être mis au courant des programmes qui passent à la trappe. La plus simple : l’application Upflix. Disponible gratuitement sur iOS (iPhone, iPad) et Android, l’«app» recense, pays par pays, les films, les séries et les documentaires qui entrent et sortent du catalogue.

De prime abord, l’«appli» semble présenter des informations inexactes pour la Belgique. La cause: elle traite la Belgique comme un seul territoire, doté d’un catalogue unique. Or deux catalogues différents cohabitent, le belge francophone et le belge néerlandophone.

Bref, l’application fait par exemple référence à un film qui quitte le catalogue belge néerlandophone, alors qu’il n’était de toute façon pas disponible dans le répertoire belge francophone.

L’application Upflix dresse les répertoires des films, séries et documentaires qui entrent et sortent de Netflix. Capture d’écran

En consultant la catégorie Expirants, on regrettera également la disparition le 1er novembre du film Black Hawk Down.