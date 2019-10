La communauté juive inquiète après les gains électoraux de l’extrême droite

Plusieurs représentants de la communauté juive se sont inquiétés ce lundi de la forte progression de l’extrême droite allemande lors d’un scrutin régional en Thuringe ce dimanche, moins d’un mois après l’attentat antisémite de Halle.

Les gains de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) en Thuringe «sont un nouveau signal effrayant, qui laisse craindre un nouveau renforcement des tendances et attitudes d’extrême droite en Allemagne», a déclaré Christoph Heubner, vice-président du Comité international d’Auschwitz, basé à Berlin et fondé par des survivants du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, cité par l’agence DPA.

«Il y a un problème là où un tel parti fête des succès», a de son côté expliqué Charlotte Knobloch, présidente de la communauté juive de Munich, dans un communiqué.

«L’érosion de la culture démocratique se poursuit», a-t-elle ajouté.

Avec 23,4% des voix obtenues, l’AfD est arrivée en deuxième position derrière la gauche radicale mais devant les conservateurs d’Angela Merkel dans cette région de l’ex-Allemagne de l’est communiste, faisant plus que doubler son score du précédent scrutin de 2014.

Ce score est d’autant plus notable que l’AfD a été très critiquée juste avant le scrutin suite à un récent attentat antisémite et xénophobe à Halle, dans l’État régional voisin de Saxe-Anhalt, lors duquel un néo-nazi allemand a tué deux personnes et tenté de commettre un massacre dans une synagogue.

Beaucoup d’électeurs ont soutenu un parti qui prépare depuis des années le terrain à l’exclusion et la violence d’extrême droite.

Le candidat de ce parti extrémiste, Björn Höcke, s’est vu accuser d’avoir préparé le terrain idéologique pour l’auteur des faits par ses déclarations contre la culture allemande de repentance pour les crimes nazis, fondement de l’après-guerre dans le pays.

Il avait notamment qualifié en 2017 le Mémorial de la Shoah à Berlin de «monument de la honte».

Il a aussi défendu l’idée d’une «Allemagne millénaire», une manière de signifier que l’histoire nationale dépasse la seule période nazie, qu’un autre cacique de l’AfD, Alexander Gauland, a pour sa part qualifié de simple «fiente d’oiseau» au regard du passé glorieux du pays.

«Beaucoup d’électeurs ont soutenu un parti qui prépare depuis des années le terrain à l’exclusion et la violence d’extrême droite», a expliqué Mme Knobloch, dénonçant la «minimisation de la période nazie, son nationalisme décomplexé», et l’incitation «à la haine des minorités, dont la communauté juive».

«Celui qui a voté pour l’AfD savait exactement ce qu’il faisait», a-t-elle ajouté.