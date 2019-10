VIDÉO | Hamilton s’invite sur le podium… avec sa voiture

Outre sa victoire au grand prix du Mexique dimanche soir, Hamilton s’est aussi fait remarquer pour son entrée sur le podium. L’organisation a en effet assuré le show en faisant apparaître le vainqueur sur sa voiture au beau milieu du podium.

Déjà réputé comme l’une des remises de prix les plus spectaculaires de la saison, avec son stadium plein à craquer, le podium de ce grand prix du Mexique l’a encore été un peu plus avec un show dont les Mexicains ont le secret.

"Still I Rise"



