Le débrief sportif du week-end: Hamilton se rapproche d’un 6e titre, le partage des leaders de la D1A, l’amère victoire de Neuville

Lewis Hamilton, le choc entre le FC Bruges et le Standard et Thierry Neuville, voici ce qui a fait, en partie, l’actualité sportive du week-end. AFP - Belga - Photo News

Une nouvelle victoire pour Lewis Hamilton, un week-end de partages en D1A ou encore une amère victoire en WRC pour Thierry Neuville: découvrez ce qui a fait, en partie, l’actualité sportive de ce week-end.

F1: une 83e victoire... avant le titre pour Hamilton?

À défaut de s’assurer une 6e couronne mondiale, Lewis Hamilton s’est offert la 83e victoire de sa carrière, ce dimanche, lors du Grand Prix du Mexique.

D1A: Bruges et le Standard se neutralisent, comme Eupen et Anderlecht

À l’image d’Eupen et Anderlecht qui ne sont pas parvenus à se départager en début de week-end, le FC Bruges et le Standard, les deux premiers du classement général, se sont quittés dos à dos, ce dimanche.

Seul vainqueur wallon de la 12e journée de championnat, le Sporting Charleroi, lui, s’est imposé à domicile contre Mouscron.

Rallye de Catalogne: Neuville vainqueur, Tanak champion

Le verdict est tombé à 13h13, ce dimanche, en Catalogne: Thierry Neuville a gagné l’avant-dernière manche du championnat, mais, 3e de la course et vainqueur de la Power Stage finale, l’Estonien Ott Tanak (Toyota) est le nouveau champion du monde!

L’actualité du week-end des Diables rouges

Un but pour Kevin De Bruyne face à Aston Villa, l’Inter contraint au partage malgré un but de Romelu Lukaku, un retourné magistral de Lukebakio, Jason Denayer à l’assist, un troisième match sans victoire pour Toby Alderweireld et les Spurs ou encore le carton de Castagne et ses coéquipiers: retour sur le week-end des Diables rouges.

Mondial: une finale Angleterre-Springboks

L’Angleterre face à l’Afrique du Sud: l’affiche de la finale de la Coupe du monde, qui se déroulera le samedi 2 novembre à Yokohama, rappelle celle de l’édition 2007, remportée par les Springboks.

NBA: Westbrook efface Magic, les Clippers et Milwaukee se crament

Premières surprises en NBA: les surpuissants Clippers ont sombré à Phoenix alors que les Bucks se sont brûlé le poil face au Heat. Le fait de la nuit: la superstar Russell Westbrook dépasse la légende Magic Johnson au nombre de triples doubles.

Bernal et Roglic devancés par un Japonais dans... une kermesse

La tradition des critériums n’a pas dérogé à sa règle implicite de faire gagner le local de l’étape: pour son déplacement lointain au Japon, le peloton a vu Arashiro s’imposer à Saitama.

Federer dix fois roi de Bâle

De ramasseur de balles à décuple vainqueur: Roger Federer a été sacré pour la dixième fois à Bâle, le tournoi de sa ville natale, en étouffant le jeune Australien Alex De Minaur (28e) en deux sets (6-2, 6-2), ce dimanche.

Marquez fait mordre la poussière à ses rivaux en Australie

Marc Marquez a encore écrasé ses rivaux dimanche lors du Grand Prix moto d’Australie. L’Espagnole ne laisse aucune miette bien qu’il soit déjà champion du monde. Il a fait mordre la poussière à Vinales.

