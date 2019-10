Les Belges à l’étranger: Castagne cartonne face à l’Udinese, Mertens muet

Battue 5-1 en Ligue des Champions par Manchester City, l’Atalanta s’est imposée 7-1 dimanche face à l’Udinese dans le cadre de la 9e journée du championnat d’Italie. Timothy Castagne a disputé l’intégralité de la rencontre avec les vainqueurs.

L’ex-Anderlechtois Stefano Okaka a pourtant ouvert la marque pour l’Udinese (12e, 0-1). Mais Josip Ilicic (21e, 43e), Luis Muriel (35e pen., 48e, 75e pen.), Mario Pasalic (52e) et Amad Traoré (83e) ont tout chamboulé en faveur de l’équipe de Bergame, qui conserve sa troisième place avec 20 points, trois de moins que la Juventus.

Malgré son faux pas à la SPAL (1-1), Naples reste 4e (17 points). Les buts sont tombés en début de partie avec Arkadiusz Milik pour Naples (9e, 0-1) et Jasmin Kurtic pour les visités (16e, 1-1). À Naples, Dries Mertens a été remplacé par Fernando Llorente (82e). La Spal (7 points) reste 19e.

Torino-Cagliari s’est également terminé sur le score de 1-1. Titulaire avec les Sardes, Radja Nainggolan a écopé d’une carte jaune (56e) avant de quitter le terrain (80e). À ce moment-là, le résultat était acquis: Nahitan Nandez a porté Cagliari au commandement (40e, 0-1) et Simone Zaza a remis les deux équipes à égalité (69e, 1-1). Cagliari (15 points) occupe la 5e position et Torino (11 points) la 11e.

En France, Rennes a retrouvé le chemin de la victoire après dix matches toutes compétitions confondues. Grâce à M’Baye Niang (3e, 1-0) et Adrien Hunou (6e, 2-0), les Bretons semblaient avoir pris le match à leur compte mais Mathieu Dossevi (41e, 2-1) et Max Gradel (84e, 2-2) ont remis les Toulousains dans la course. C’est alors qu’une minute après être monté sur la pelouse Yann Gboho a surgi dans les arrêts de jeu pour donner les trois points à Rennes, qui n’avait plus gagné en L1 depuis le 25 août (90e+1). Au Téfécé, Aaron Leya Iseka est monté au jeu (65e). Après 11 journées, Rennes (15 points) se hisse en 8e position et Toulouse (12) glisse à la 17e.

En Allemagne, Wolfsburg, sans Koen Casteels et Ismael Azzaoui blessés, a été tenu en échec sur sa pelouse par Augsbourg (0-0). En fin de rencontre, les Loups pensaient avoir trouvé la faille par Joao Victor (84e) mais le VAR a annulé le but pour hors-jeu préalable. Après neuf matches, Wolfsburg (17 points) pointe à la 3e place et Augsbourg (7 points) reste 17e.

En Angleterre, Wolverhampton avec Leander Dendoncker est allé partager l’enjeu à Newcastle (1-1). Jamaal Lascelles a inscrit le premier but pour les Magpies (37e, 1-0) et Jonny a égalisé pour les Wolves (73e, 1-1). En fin de rencontre, les visiteurs ont fait le forcing mais Newcastle a tenu bien que terminant à dix suite à la carte rouge de Sean Longstaff (82e). Après dix journées, Wolverhampton (12 points) est 11e et Newcastle (9) 17e.

Aux Pays-Bas, l’AZ Alkmaar a atomisé 0-4 le PSV, réduit à dix suite à l’exclusion de Ryan Thomas (25e) sur son terrain. Stijn Wuytens a joué toute la rencontre au centre de la défense des vainqueurs. Myron Boadu (45e, 45e+1), Jonas Svensson (71e) et Dani de Wit (76e) ont permis à l’AZ de prendre la deuxième place au PSV à la différence de buts. Les deux formations comptent 23 points, trois de moins que l’Ajax, qui reçoit Feyenoord en soirée.

En Chine, Marouane Fellaini et le Shandong Luneng ont arraché un point à Jiangsu Suning malgré l’exclusion rapide de Junshuai Liu (232e). Xie Pengfei a donné l’avance aux visités (50e, 1-0) mais Lin Dai a arraché le partage (90e+4, 1-1) juste avant de se faire exclure à son tour. Shandong Luneng (45 points) reste 4e après 27 journées.