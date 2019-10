P3: Temploux signe son premier succès, Éghezée sans problème à Arquet B

Petit tour d'horizon des résultats en 3e provinciale namuroise.

P3A: Samedi soir à l'extérieur...

Samedi soir, 3 rencontres ouvraient cette 11e journée de championnat en P3 namuroise. Et samedi soir, les 3 vainqueurs étaient visiteurs puisque Dinant n'a pas fait dans la dentelle à Schaltin B (0-7), que Rochefort B n'a pas laissé Assesse marquer (0-3) et qu'Éprave a certes eu chaud en fin de match mais a su garder un but d'avance sur Lustin (3-4).

Le lendemain, soit ce dimanche après-midi, une seule équipe a réussi à s'imposer en déplacement. Et pas n'importe laquelle car c'est le leader Gesves qui est allé battre Han-sur-Lesse (1-3) pour maintenir une avance de 5 points sur son dauphin Andoy, qui a lui partagé (1-1) contre Bièvre.

Dans les autres rencontres, il fallait inscrire 4 buts pour décrocher le partage ou la victoire: 4-2 pour Ohey face à Faulx, 4-4 entre le Condrusien B et Molignée B, et 4-3 entre Miécret et Houyet.

P3B: Premier succès de Temploux

C'était la seule formation de la série à n'avoir pas encore gagné, après 7 défaites et 2 nuls. L'erreur est désormais corrigée et Temploux a engrangé son premier succès de la saison, sur la pelouse d'Émines (2-3). Les Aviateurs relèguent par la même occasion la lanterne rouge au FCO Namur B, qui n'a pas trouvé le répondant nécessaire à Sauvenière (4-0). Le score est identique, mais dans l'autre sens, pour Éghezée, vainqueur à Arquet B (0-4). Le leader poursuit son quasi sans-faute du haut de ses 9 victoires et 1 match nul. Derrière Éghezée et Sauvenière, Leuze marque le pas suite à sa défaite à domicile face à Fernelmont-Hemptinne B (2-3): la troisième place reste leuzoise mais avec 2 points d'avance sur Taviers, vainqueur sans trembler de Saint-Germain (6-1). À l'instar de Taviers, Rhisnes B n'a pas douté contre Wépion B comme en témoigne le score final de 8-1. Enfin, Petit-Waret et Jambes B ne sont pas parvenus à se départager (2-2).

P3C: Moustier est-il en panne?

Impressionnant en début de saison, enchaînant 7 victoires de rang, Moustier peine à retrouver l'efficacité du début de saison. Les Zèbres ont à nouveau été vaincus ce dimanche à la maison, par Somzée sur le plus petit des écarts (0-1). Les visiteurs en ont profité pour maintenir leur place dans le top 5 aux côtés de Thy-le-Château, qui n'a pu faire mieux qu'un nul (2-2) à Philippeville.

Devant Moustier, le leader Tarcienne a écarté Pesche B (2-1), tout comme Bioul s'est défait de Biesme (0-2). Les deux formations sont première et deuxième et se tiennent en un petit point au classement.

L'UR Namur-FLV B n'a rien pu faire contre les offensives fagnardes de Couvin B (0-7). Ailleurs, on note la victoire de Walcourt à Flavion B (2-4), le nul de Ligny B et Denée (1-1) et le succès de Surice B dans le duel de bas de classement face à Gimnée-Mazée (4-1)

