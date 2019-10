VIDÉO | Ils célèbrent un but fantôme… et encaissent dans la foulée

Pas de bol pour les joueurs du Slaven Belupo qui pensaient fêté leur égalisation contre le leader du championnat croate mais qui ont, au contraire, encaisser un but stupide sur une contre-attaque rondement menée.

Dans la famille des buts stupides, le dernier né est croate et est l’œuvre des joueurs de la modeste équipe du Slaven Belupo. Leur tort? Avoir célébré un but… qui n’en était finalement pas un.

Alors qu’ils étaient menés d’un but face à Hadjuk Split, les hommes de Tomislav Stipic pensaient, en effet, avoir fait le plus dur en égalisant sur une erreur du portier local. Sauf que, de réalisation, il n’en a jamais été question… Et pour cause, la frappe lobée de Nemanja Glavcic n’a jamais franchi la ligne du but adverse.

Alors qu’ils étaient en train de fêter leur «pseudo-égalisation», les visiteurs se sont donc rapidement retrouvés spectateurs de la contre-attaque de l’Hadjuk Split. Une contre-attaque qui a permis à Josip Juranovic de doubler la mise devant une cage vide et assurer, dans le même temps, la victoire (2-0) pour les locaux.