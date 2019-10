P2: Gedinne à la fête, Schaltin gagne le derby du sud en 2B

Alors que le leadership en série B reste meuti, le podium de P2A a changé de profil: Gedinne passe en tête et fait reculer Flavion et Anhée d'une place.

P2A: Coups de force de Gedinne et de Pondrôme

La 11e journée a démarré vendredi par le déplacement du leader Flavion chez les promus de Pondrôme. Et la surprise fut complète puisque ce sont les joueurs locaux qui ont pris l'ascendant sur les Florennois (4-2). Un quatrième succès de rang pour les Verts et une désormais 7e place au classement. La suite avait lieu ce dimanche après-midi et tant Gedinne qu'Anhée pouvaient tirer profit du faux flavionnais. Dans un nouveau choc pour les Mauves (après avoir tenu tête à Flavion le week-end dernier), Gedinne a pris la mesure d'Anhétois (4-1) qui marquent un coup d'arrêt après le carton (7-2) face à Lisogne. Ces résultats combinés placent Gedinne en tête de la P2A (24 points), juste devant Flavion (23) et Anhée (22). Un belle opération gedinnoise, en plein week-end de kermesse!

La quatrième place (avec 21 unités) est occupée par Haversin, vainqueur de Lisogne-Thynes (1-4). Autre coup d'arrêt: celui de Malonne qui a subi un deuxième revers d'affilée, cette fois à la maison face à Havelange (2-4).

En bas du tableau, Surice, lanterne rouge, a repris goût à la victoire en s'imposant 1-3 à Morialmé. La dernière victoire des Fromagers remontait au 1er septembre. Les trois autres succès du dimanche sont à mettre à l'actif de Jambes (2-1 contre Beauraing B), Dion (3-1 contre Vencimont) et Évelette (3-2 contre Petigny).

P2B: Le derby tourne au mauve, Meux B prend un set à Flawinne

Victoire sans discussion des leaders de Meux B ce dimanche sur la pelouse de Flawinne. Les Standarmen sont restés muets tandis que leur adversaire du jour a trouvé le chemin des filets à 6 reprises. Un score digne d'une manche de tennis. Dans les autres matches, les victoires sont venues du milieu voire du bas du tableau. Arquet (3e) a été tenu en échec 3-3 par Auvelais (14e); Sart-Bernard (13e) a vaincu Gembloux (4e) par 3 buts à 1 et le FCO Namur (5e) n'a pas pu éviter la défaite 2-4 face à Bossière (9e). Quant à Floreffe (8e), c'est par Loyers B (11e) qu'il s'est fait surprendre (1-2).

Samedi soir, Ligny s'est défait de Tamines B (3-4) pour rester au contact du leader meuti pendant qu'Achêne recevait Schaltin, l'autre formation du sud de la province dans cette série B. S'ils ont encore mené (encore par Kirten), les Achênois ont été repris puis dépassés (2-3) par des Mauves qui reconnaissaient pourtant après match la supériorité des joueurs visités. L'autre rencontre du samedi soir opposait Naninne à Aische B. Ce sont les Naninnois qui ont remporté les 3 points, grâce à autant de buts (3-0).

À lire dans L’Avenir de ce lundi 28 octobre 2019, sur tablette, smartphone ou PC.