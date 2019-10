PHOTOS | FC Bruges-Standard: les larmes de l’icône brugeoise Raoul Lambert

Celui que les supporters brugeois ont élu «meilleur joueur de tous les temps» a fondu en larmes avant le coup d’envoi du match de ce dimanche après-midi, entre le FC Bruges et le Standard.

Il pensait avoir tout vécu avec le FC Bruges, et pourtant… Raoul Lambert, véritable club-man brugeois - il a joué toute sa carrière sous les couleurs des Blauw & Zwart - entre 1962 et 1980, a été ému aux larmes par l’ovation et l’hommage que les supporters locaux lui ont réservé avant le coup d’envoi.

Invité sur la pelouse du Jan Breydel pour lancer la rencontre entre le club de son cœur et le Standard, l’attaquant belge, qui vient de fêter son anniversaire et qui a inscrit 269 buts en 458 matches, Raoul Lambert n’a pu retenir ses larmes en voyant le tifo spécial qui a été déployé par les supporters brugeois. Un tifo qui faisait référence à son numéro, le 9, et son âge, 75.