VIDÉO | Un remplaçant provoque un penalty en D2 allemande

Scène surréaliste en D2 allemande vendredi soir. Un remplaçant a provoqué un penalty en touchant un ballon avant qu’il ne sorte du terrain.

Holstein Kiel recevait Bochum vendredi soir en D2 allemande.

Rapidement, les locaux ouvrent le score via le Coréen Lee Jae-sung. Mais le match va basculer sur une action anodine. À la 35e minute, alors qu’un joueur de Bochum loupe une frappe, celle-ci file en dehors du jeu. En train de s’échauffer, un joueur de Kiel renvoie la balle sur le terrain avant que celle-ci ne sorte complètement des limites du rectangle.

Après avoir visionné le VAR, l’arbitre décide de siffler un penalty en faveur de Bochum. Une scène surréaliste.

Bochum égalise sur péno mais Kiel a, heureusement pour le remplaçant, remporté la rencontre en seconde période.

This is the most bizarre thing you will see all weekend!



A German side conceded a penalty after a substitute prevented the ball from going harmlessly out of play. pic.twitter.com/VZModMZdmx