Kacie et Ruben étaient en feu sur le parquet de Danse avec les Stars

Samedi soir, deux Mouscronnois de 7 ans ont épaté les télespectateurs lors du prime «spécial kids» de Danse avec les Stars.

C’était un peu Noël avant l’heure pour Kacie Catteau et Ruben Tanghe. Du haut de leurs 7 ans, les deux danseurs mouscronnois ont eu le privilège de fouler le parquet de Danse avec les Stars, samedi soir, lors du prime «spécial kids».

Sous les yeux remplis de fierté de leurs proches et devant quelque trois millions de téléspectateurs, ils ont brillé en exécutant parfaitement un Cha-Cha aux côtés de la danseuse phare de l’émission, Fauve Hautot, et de l’ancien nageur handisport Sami El Gueddari. Accompagnés par un autre couple de jeunes danseurs, Kacie et Ruben étaient… en feu, incarnant à merveille le titre de Soprano. Parmi les autres petits prodiges sélectionnés par TF1, ils étaient les plus jeunes à évoluer sur le parquet de DALS.

Un moment qu’ils ne sont pas près d’oublier, même si Kacie et Ruben connaissent bien l’adrénaline de la compétition. Dans leur catégorie, les deux Hurlus, affiliés depuis trois ans à l’école de danse de Neuville-en-Ferrain(F.), sont en effet vice-champions de danses latines. À 7 ans seulement, ça laisse pantois!