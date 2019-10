VIDÉO | La rude soirée de James Harden: frustré, il se lance la balle dans le visage

2 sur 18 aux tirs à distance, huit pertes de balle et une balle dans le visage: James Harden avait connu de meilleures soirées en NBA…

En NBA, on peut inscrire vingt-neuf points et rater son match. C’est le cas de James Harden. À l’instar de son équipe, le MVP de 2018 connaît un début de saison compliqué.

Face aux Pelicans de New Orleans, l’Américain de 30 ans a perdu huit ballons et raté 16 de ses 18 tentatives à trois points.

Agacé par son taux de réussite actuel, Harden a tapé le ballon sur le sol de colère à la fin de la première mi-temps. Ce dernier lui est revenu dans la tête et a suscité les moqueries des internautes…

Harden hit himself in the face and Josh Hart couldn't believe it 😅 pic.twitter.com/MeNR5qleJL