Le Standard ramène un bon point de son déplacement chez le leader brugeois: ce qu’il faut retenir du choc

En décrochant un point sur la pelouse de Bruges, le Standard a réussi un joli coup, ce dimanche après-midi. Voici ce qu’il faut retenir du choc de cette 12e journée de championnat.

Le Standard a donc forcé le troisième match nul à domicile de la saison pour le FC Bruges, ce dimanche après-midi. Résumé d’un match tendu.

Une équipe du Standard remaniée

Pour son déplacement en Venise du Nord, Michel Preud’homme a opéré pas moins de six changements par rapport à l’équipe qu’il avait alignée jeudi soir à Francfort, en Europa League. Bodart, Vojvoda, Vanheusden, Mpoku, Lestienne et Oulare ont ainsi remplacé Milinkovic-Savic, Fai, Lavalée, Carcela, Boljevic et Cop.

Du côté brugeois, Philippe Clement a fait confiance à la même équipe que celle qui a été punie à domicile, mardi soir en Ligue des champions, face au PSG. Seuls Okereke et Vormer ont été préférés à Dennis et De Ketelaere.

Bastien lance les hostilités

Loin d’être impressionnés par la chaude ambiance brugeoise, les Liégeois sont les premiers à mettre le nez à la fenêtre. Charge à Bastien (6e) de profiter d’une superbe passe en profondeur de Lestienne et… des largesses défensives locales pour planter le premier but de l’après-midi.

Une première mi-temps liégeoise mais…

Rarement aussi souverain sur la pelouse de Jan Breydel, le Standard, mené par un très bon Mpoku qui a parfaitement tenu Vanaken, a réalisé une très bonne première mi-temps. Malheureusement pour les Liégeois, les Rouches ont gâché quelques belles occasions devant le but de Mignolet.

De quoi nourrir quelques regrets…

Okereke égalise

Car, comme c’est souvent le cas, Bruges en a profité pour égaliser dès le retour des vestiaires.

Preuve des bons choix opérés d’entrée par Philippe Clement, Okereke (47e) a remis Bruges sur de bons rails en mettant à profit une passe décisive de Vormer.

Le VAR s’immisce dans la rencontre

De plus en plus tendu au fil des minutes, le match a failli tourner à l’avantage après le but inscrit à la 73e minute de jeu par Vanaken. Mais c’était sans compter sur l’intervention du VAR qui a annulé assez logiquement le but du joueur brugeois.