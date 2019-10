Egan Bernal va s’installer à Monaco. Le Colombien s’y entraînera avec les Froome et Thomas. Tour ou Giro? Il ne connaît pas encore son planning 2020.

Le Colombien Egan Bernal (Ineos), vainqueur du dernier Tour de France, va prochainement s’installer à Monaco, a-t-il indiqué dimanche en marge du Critérium de Saitama, au Japon, où il a pris la 2e place.

Bernal passe son temps entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Ces dernières années, il avait un pied-à-terre à Andorre. «Mais je vais bientôt partir pour Monaco», a-t-il indiqué à Belga dimanche.

Sur le Rocher, le Colombien retrouvera de nombreux cyclistes, dont ses coéquipiers Chris Froome, Geraint Thomas et Michal Kwiatkowski. Son équipe Ineos a également une maison à Monaco, ce qui permet aux coureurs de disposer de nombreuses facilités.

«J’aime bien le Giro»

Egan Bernal ne se prononce pas encore sur son programme en 2020. Le Tour, le Giro ou la Vuelta, ou une combinaison de deux grands tours? «Je ne sais pas encore», dit le vainqueur du Tour 2019. «J’ai beaucoup de respect pour le Giro et la Vuelta mais d’un autre côté, j’aimerais aussi beaucoup être au Tour 2020 en tant que tenant du titre. Le programme doit encore être établi».

Le Giro 2020, dont le parcours a été dévoilé ce 24 octobre, propose trois contre-la-montre. «Ce n’est pas mon exercice préféré, surtout que la dernière étape est un contre-la-montre», dit le grimpeur colombien. «Pour le reste, il y a beaucoup de longues étapes, ce que j’apprécie, et de longues étapes de montagne. Au Tour 2020, les étapes de montagne seront plus courtes et explosives. On verra bien. J’aime bien le parcours du Giro, qui est très complet, mais je ne peux pas encore dire quel parcours me convient le mieux. J’aimerais bien revenir au Tour mais j’aimerais aussi être au Giro. L’équipe prendra la décision, ils ont plus d’expertise et je ne veux pas trop réfléchir à la question de savoir si je vais disputer un ou deux grands tours».