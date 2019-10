Rallye de Catalogne: Neuville vainqueur, Tanak champion

Ott Tanak est champion du monde! Malgré sa victoire à Salou, Thierry Neuville n’a pu retarder l’échéance.

Le verdict est tombé à 13h13 en Catalogne: Thierry Neuville a gagné l’avant-dernière manche du championnat, mais, 3e de la course et vainqueur de la Power Stage finale, l’Estonien Ott Tanak (Toyota) est le nouveau champion du monde! «Ça fait du bien, et c’est difficile de vous dire mes sentiments. C’était le but de ma vie. La pression était là mais avec le team, on a fait du bon boulot. Ma maman m’avait dit hier que quand on veut vraiment les choses, elles finissent par arriver. Ce fut le cas», s’est réjoui le pilote de 32 ans.

«On a fait ce qu’on devait! Cela n’a pas suffi, mais je ne pouvais pas faire plus», a regretté, de son côté le Saint-Vithois de Hyundai.

Sébastien Ogier a donc cédé un titre qu’il détenait depuis 2013! «Cela n’a évidemment pas été le week-end que nous espérions. Nous avions l’objectif de nous battre jusqu’au bout, mais malheureusement, le match a été terminé pour nous dès le début de course, vendredi».

Congratulations to new world champions @OttTanak and Martin Jarveoja of @TGR_WRC. ?????? The Estonian ???? duo are the first non-French ???? world champions since 2003! — World Rally Championship (@OfficialWRC) October 27, 2019