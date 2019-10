128 équipes «puzzlent» encore au marché couvert

La 34e édition des 24 h de puzzle a démarré hier à 16 h, au marché couvert de Hannut. Jusqu’à 16 h ce dimanche, la compétition se poursuit.

Depuis hier 16 h, à Hannut, les 128 équipes qui prennent part à la 34e édition des 24 h de puzzle assemblent, cernes aux yeux, des images composées de milliers de pièces. Pour gagner… ou simplement pour s’amuser.

Des équipes venues de toute la Belgique mais aussi d’autres pays européens comme l’Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France mais encore la Tchéquie et la Russie. Et ce sont près de 2000 personnes qui fourmillent depuis hier dans le vaste hall du marché couvert.

Par équipe de quatre, les participants assemblent des puzzles de 1000, 1500 et 2000 pièce. ÉdA

«On essaie que le premier puzzle de la série ne soit pas trop difficile car lors d'autres éditions, certaines équipes ont perdu dès le premier round», sourit Jean Dufour, directeur des ASBL La Passerelle et Inter-Actions, qui organisent. Ce sera d'ailleurs la dernière fois que Jean Dufour, qui a créé les 24 h de puzzle il y a 34 ans, prendra part à l'organisation en qualité que directeur puisque dans six mois, celui-ci quittera ses fonctions au sein des ASBL qu'il a également créé avec son épouse.

