Découvrir Charleroi sous toutes ses facettes: Carolographie lance son site

Le projet Carolographie passe un nouveau cap: un site web a été créé. Alexis, Augustin et Martin sont fiers du chemin parcouru en un peu plus de deux ans.

Quand a été créée la ville de Charleroi? Comment dire «bonjour» en bon carolo? Quel est le nom du singe en face de l’Eden? Carolographie vous aide à répondre à ces questions et montre le Pays Noir sous sa plus belle face.

Projet d’amitié, créé en juin 2017 par Martin, Alexis et Augustin, Carolographie met en avant la région de Charleroi, tant décriée par ses détracteurs.

Les trois étudiants, originaires du Pays Noir, ont décidé de passer un nouveau cap. Ils viennent de lancer un site web entièrement développé de leurs mains. «Notre projet était dépendant des réseaux sociaux et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons développé un site internet. L’objectif restera néanmoins le même que celui poursuivi sur les réseaux sociaux: faire découvrir la région de Charleroi», détaillent-ils.

Textes, quiz, cartes, photographies,… Le projet s’affine de plus en plus.

Avec plus de 6600 suiveurs sur Facebook et plus de 3600 followers sur Instagram, Carolographie espère toucher encore plus de monde avec cette nouvelle initiative: «Après un peu plus de 2 ans, ce site a été publié pour proposer un contenu encore plus varié et explorer de nouvelles façons de mettre en valeur Charleroi».

«À l’heure actuelle, nous sommes très heureux de constater que de plus en plus d’initiatives voient le jour dans toute la région et l’on espère que notre projet puisse lui aussi apporter sa petite pierre à l’édifice!», ajoutent les trois Carolos. Et jusqu’ici l’objectif est plus qu’atteint.