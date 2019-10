Un vainqueur digne du catch à Saitama: Arashiro devance Bernal et Roglic

Yukiya Arashiro a devancé Bernal et Roglic: qui a dit que c’était arrangé? AFP

La tradition des critériums n’a pas dérogé à sa règle implicite de faire gagner le local de l’étape: pour son déplacement lointain au Japon, le peloton a vu Arashiro s’imposer à Saitama.

Yukiya Arashiro (Bahrain Merida) a remporté le Criterium de Saitama, disputé sur 59,5 km dimanche au Japon. Le couruer japonais de 35 ans s’est imposé devant le vainqueur du Tour de France, le Colombien Egan Bernal (Ineos) et le vainqueur du Tour d’Espagne, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Le Britannique Chris Froome (Ineos), qui n’a plus roulé depuis sa lourde chute au Criterium du Dauphiné en juin, avait renoncé samedi à prendre le départ de cette course mise sur pied par ASO, l’organisateur du Tour de France. Il ne s’estimait pas prêt à rouler en peloton et a préféré ne pas prendre de risques.

Sublime performance d’Arashiro qui s’offre les deux meilleurs coureurs du monde devant son public ! La glorieuse incertitude du sport, et des critos surtout. https://t.co/kCPGwmRWPo — Dans la Musette (@DansLaMusette) October 27, 2019

Il ne s’agissait évidemment pas d’une véritable course, mais bien d’une kermesse aux intérêts financiers primant sur l’enjeu sportif. D’où ce tweet un brin cynique du compte «Dans la Musette» suite à la publication du podium par ASO.