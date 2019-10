«Quelque chose d’énorme vient de se passer»: Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l’EI, est-il mort après un raid américain en Syrie?

Le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, a été visé par une opération militaire en Syrie. Il aurait été tué. C’est ce qu’affirment les médias américains. Trump, de son côté, prévoit «une annonce très importante».

Le chef du groupe État islamique (EI), Abou Bakr al-Baghdadi, a été visé par une opération militaire en Syrie et aurait été tué, ont affirmé samedi plusieurs médias américains à quelques heures d’une annonce «très importante» de Donald Trump dimanche matin.

Selon CNN et ABC, qui citent des hauts responsables, al-Baghdadi a trouvé la mort lors d’une opération de l’armée américaine dans le nord-est de la Syrie.

Selon CNN, des tests sont en cours afin de pouvoir confirmer formellement la mort du chef du groupe jihadiste responsable de multiples attentats sanglants à travers le monde. Selon un responsable cité par ABC, il aurait fait exploser sa veste chargée d’explosifs pour se suicider.

It appears al-Baghdadi detonated a suicide vest during the raid, which was carried out by special operations commandos, sources tell CNN https://t.co/ptTjnRVylf pic.twitter.com/i7MOgKVqwl