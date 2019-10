Un mort dans un accident sur l’E17 à Destelbergen: autoroute fermée

Une personne est décédée dimanche matin à la suite d’un accident sur l’E17 à Destbelbergen: dans sa voiture, il est entré en collision avec un camion.

Une personne est décédée dimanche matin à la suite d’un accident sur l’E17 à Destbelbergen, indique la police de la circulation. Le conducteur d’une voiture n’a pas survécu à une collision avec un camion. Le chauffeur du camion a été légèrement blessé.

Les trois voies de circulation en direction de Courtrai ont dans un premier temps été bloquées. Puis c’est finalement toute l’autoroute qui a été fermée. Le trafic se fait via le R4.

Un expert du parquet doit déterminer les causes de l’accident.

update ongeval #E17 in Destelbergen richting Kortrijk. De snelweg is er nu afgesloten. Je moet er omrijden via de #R4. https://t.co/TV2NBurXrJ pic.twitter.com/baWxU6DhLq