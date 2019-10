Important incendie à Waremme combattu par une soixantaine de pompiers

(Belga) Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment sur la Chaussée romaine à Waremme, nécessitant l'intervention d'une soixantaine de pompiers, a confirmé à Belga le poste d'incendie et de secours de Waremme dans la nuit de samedi à dimanche.

Les pompiers d'Hannut, Liège et Tongres sont venus en renfort aux services incendies de Waremme, avec plusieurs camions citernes. La protection civile est sur place et un poste de commandement a été établi. Les pompiers de Waremme n'étaient pas en mesure de communiquer à ce stade sur la nature de l'incident et du bâtiment concerné. (Belga)