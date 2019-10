Proximus League - Menée au repos, l'Union Saint-Gilloise renverse la lanterne rouge Lommel

(Belga) L'Union Saint-Gilloise s'est imposée à domicile samedi soir face à la lanterne rouge Lommel (2-1), réduite à dix à l'heure de jeu, lors de la douzième journée de Proximus League. Les Unionistes (22 points) reviennent ainsi à égalité de points avec Westerlo, battu vendredi à Oud-Heverlee Louvain (2-1), et à trois unités des Louvanistes qui occupent seuls la tête du classement.

Lommel a pris l'avantage en première période sur un penalty de Jonathan Hendrickx (37). Les Unionistes ont réagi au retour des vestiaires via Roman Ferber (49), monté au repos. À la 56e, les Bruxellois sont passés devant au tableau d'affichage grâce à une réalisation de Serge Tabekou. Les affaires limbourgeoises se sont ensuite compliquées avec l'exclusion de Scott Bitsindou à l'heure de jeu. Plus tôt dans la journée de samedi, Lokeren l'a emporté au Daknam face au Beerschot (2-1). Dimanche, la confrontation entre Virton et Roulers viendra ponctuer cette 12e journée de championnat. Au classement provisoire, OHL est en tête avec 25 points devant Westerlo (22), l'Union (22), Virton (21), le Beerschot (14), Lokeren (13), Roulers (8) et Lommel (7). (Belga)