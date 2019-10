Chelsea s’impose à Burnley avec un triplé de Pulisic, Batshuayi reste sur le banc

Il n’avait pas encore marqué sous les couleurs de Chelsea en championnat. Pourtant, Christian Pulisic, arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, a été le grand artisan de la victoire des ‘Blues’ à Burnley lors de la dixième journée de Premier League (2-4).

Le milieu de terrain a inscrit un triplé qui a permis à Chelsea de conforter sa quatrième place au classement. Michy Batshuayi est resté toute la rencontre sur le banc londonien.

Suite à l’écrasante victoire de Leicester (3e, 20 pts) à Southampton (0-9) vendredi et en attendant la rencontre d’Arsenal (5e, 15 pts) face à Crystal Palace dimanche, Chelsea avait l’occasion de rejoindre les coéquipiers de Youri Tielemans et de Dennis Praet à la troisième place.

Les troupes de Frank Lampard ont pu compter sur un Pulisic de gala. L’Américain a inscrit ses trois premiers buts de la saison pour Chelsea, deux en première période (21, 45) et le dernier après le repos (56). Le Brésilien Willian a ensuite donné une avance de quatre buts aux visiteurs. En toute fin de rencontre, Burnley a atténué le score via Jay Rodriguez (86) et Dwight McNeil (89).

Aux Pays-Bas, Willem II, avec Mike Tresor Ndayishimiye à l’assist sur le premier but de son équipe, s’est imposé à domicile face au RKC Waalwijk (2-1) lors de la onzième journée du championnat des Pays-Bas. Hannes Delcroix et Anas Tahiri, sorti à la 63e, étaient titulaires dans le camp visiteur. Elton Kabangu (Willem II) et Lennerd Daneels (Waalwijk) n’ont pas quitté le banc de touche.

Willem II est cinquième au classement avec 19 points. Waalwijk reste dernier avec une seule unité.