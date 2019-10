Neuville solide leader avant la dernière journée: «J’ai fait le taf»

En tête depuis la première spéciale de ce samedi, Thierry Neuville (Hyundai) a conservé la 1re place après les 7ES du jour. Mais il lui faudra plus, ce dimanche, pour retarder le titre de l’Estonien Ott Tanak (Toyota), remonté in extremis à la 3e place.

Il a pris la tête dès les premiers kilomètres de la journée, samedi matin en Catalogne, et il l’a gardé jusqu’au terme de la journée, clôturée par une spéciale «show» courue devant la grande foule dans les rues de la cité balnéaire de Salou, QG du rallye. C’est dire si Thierry Neuville (Hyundai) ne pouvait pas faire mieux. Et pourtant, cela pourrait ne pas suffire dans sa course au titre. Car le grand favori pour le sacre, l’Estonien Ott Tanak (Toyota) (28 points d’avance sur Sébastien Ogier, retardé dès vendredi, et 41 points sur le Saint-Vithois), a dominé la fin de journée en remportant les ES9, 10, 11 et 12 pour dépasser Loeb et remonter à la 3e place du classement provisoire, brisant le beau tiercé Hyundai (Neuville, Sordo, Loeb) dominateur jusque-là.

«Après une matinée parfaite, on a continué à faire le taf en évitant les risques inutiles, résumait Neuville samedi soir sur la Costa Daurada après avoir remporté le dernier tronçon chronométré de la journée, une courte ES urbaine à Salou (2,4 km). Nicolas (Gilsoul) et moi, on est donc contents de notre journée, même si on regrette d’avoir vu Tanak se rapprocher car il risque de marquer des gros points dimanche indépendamment de la Power Stage finale (il sera sacré si Neuville ne lui en reprend pas plus de onze). Mais honnêtement, je ne reproche rien à personne: c’est dur, et nous-mêmes, avons perdu un peu (2 sec.) sur Ott dans les spéciales disputées l’après-midi. Je pense donc que je n’aurais pas su résister non plus. Moi, je me dis que j’ai fait le travail, je mène, donc je ne peux pas faire mieux ni le job des autres. La Toyota reste redoutable (notamment au niveau aérodynamique). Le reste…».

Très proche d’un premier sacre, Ott Tanak ne vend pas la peau de l’ours. «Après une matinée en demi-teinte, le feeling est revenu progressivement et j’ai pu terminer la journée en force. Mais ce dimanche reste un gros morceau (quasi 75 km dont 20 pour la Power Stage finale), avec des profils différents. Let’s see…».

Désolé de s’être vu dépasser par Tanak, le pigiste de luxe de Hyundai, Sébastien Loeb, avouait ne pas trop comprendre. «Le feeling était bon, mais… pas les chronos. Ce matin, c’est clair, j’avais eu des petites hésitations, n’ayant jamais roulé ici que sur le mouillé, donc jamais vraiment à fond, auparavant, mais cet après-midi, au 2e passage aux mêmes endroits, je m’attendais à mieux. Pour aider Thierry et offrir une belle journée à Daniel (Elena, son copilote de toujours, qui fêtait ses 47 ans ce samedi)».

«Bienvenue à Ott si…»

Face à la rumeur d’une arrivée de Tanak chez Hyundai en 2020, Thierry Neuville n’en a pas trop laissé paraître en soirée: «C’est une rumeur…. Et si elle se confirme, bienvenue à lui. J’ai toujours dit que cela ne me dérangerait pas. J’ai eu des équipiers comme Mikkelsen ou Loeb, comme ce week-end, et j’ai toujours été le plus rapide chez Hyundai, alors à la limite, cela m’arrangerait qu’il soit sur la même voiture que moi…».

Grand perdant de ce rallye (depuis ses ennuis de vendredi), mais comme Tanak, au centre des conversations à propos du marché des transferts (on l’annonce chez Toyota), Sébastien Ogier (Citroën) a fait le point… Et tout est possible!

Ogier: «pas le moment de parler d’avenir»

«Elle n’est pas finie, mais cette saison va sans doute me voir perdre le titre. C’est donc que tout n’aura pas été parfait, à l’image de vendredi (soucis hydrauliques et plus de direction assistée). Je l’ai déjà dit, je m’y attendais un peu. Le but, en 2020, serait de ne pas revivre ça… si je refais une année. Car je ne suis obligé à rien finalement. Mais je ne veux rien décider maintenant ni ce dimanche, au soir d’une course frustrante, décevante. On est dans l’émotion et ce ne sont pas des conditions pour décider sereinement. Mieux vaut y repenser à tête reposée. Toyota? Les rumeurs sont là pour vous occuper, non? Et si je devais faire un commentaire, ça les tuerait; du coup, tout le fun serait anéanti. Donc, il n’y aurait plus rien à dire. Laissons les courir… Je vous en laisse maître. Rendez-vous au Monte-Carlo 2020, là on saura qui est où (rires)».

Le classement samedi soir: 1. Neuville-Gilsoul (Hyundai) 2h25:15.8; 2. Sordo-Del Barrio (Esp/Hyundai) à 21.5; 3. Tänak-Järveoja (Est/Toyota) 24.6; 4. Loeb-Elena (Fra-Mon/Hyundai) 25.2; 5. Latvala-Anttila (Fin/Toyota) 46.8; 6. Evans-Martin (G-B/Ford) 1:09.2; 7. Suninen-Lehtinen (Fin/Ford) 1:24.5; 8. Ogier-Ingrassia (Fra/Citroën) 4:09.9; 9. et 1er WRC2 Pro. Ostberg-Eriksen (Nor/Citroën C3 R5 DG Motorsport) 6:35.2;...21. de Mevius-Wydaeghe (Citroën C3R5) 11:04.3.