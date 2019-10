Wanze: une sexagénaire retrouvée sans vie à son domicile

Le corps sans vie d’une sexagénaire a été découvert ce samedi matin, à son domicile de la rue Joseph Delhalle, à Wanze. La piste criminelle est envisagée.

Macabre découverte ce samedi matin, dans une maison de la rue Delhalle, à Wanze. Le corps sans vie d’une dame âgée de 69 ans a été retrouvé par le fils et la belle-fille, qui ont directement alerté les secours. «Plusieurs objets qui se trouvaient dans la maison de la dame ont disparu. On ne sait pas encore de quoi elle est morte, mais divers autres éléments suspects retrouvés dans le domicile privilégient la piste criminelle. On sait aussi qu’elle n’avait pas d’ennemi», informe le parquet de Liège. Aucun suspect n’a été interpellé jusqu’à maintenant. Le médecin légiste et le laboratoire doivent encore descendre sur les lieux pour déterminer la cause du décès et éclaircir les circonstances exactes du drame.

Dans le voisinage, la mort de cette dame – qui vivait seule depuis deux ou trois ans – ne laisse pas indifférent. «Si elle est décédée de façon naturelle, alors je ne sais pas de quoi. Car elle était super-dynamique et pleine de vie. Hier encore, on la voyait passer avec sa brouette», exprime une voisine. «C’était quelqu’un de très sociable. On la voyait toujours à gauche, à droite, à papoter avec les gens», n’en revient pas un autre.