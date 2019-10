Battues aux shoot-outs par la Chine, les Red Panthers n’iront pas à Tokyo

Les Red Panthers n’iront pas aux Jeux Olympiques de Tokyo. L’équipe nationale belge féminine de hockey sur gazon, 12e nation mondiale, s’est inclinée aux shoot-outs (2-1) face à la Chine (FIH 10) dans le second match de barrage pour la qualification olympique samedi à Changzhou, en Chine.

Après leur victoire 2-0 dans le premier barrage vendredi, les Belges abordaient ce second volet avec un avantage de deux buts. Avantage qu’elles conservaient jusqu’en toute fin de match et l’ouverture du score par Gu Bingfeng à la 56e minute. La Chine plantait un second but par Llang Meiyu dans la foulée (57e ) et décrochait la séance de shoot-outs, fatale aux Red Panthers.

Les Red Panthers ont participé une fois aux JO, en 2012 à Londres où elles avaient pris la 11e place.