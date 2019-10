Rallye de Catalogne: Thierry Neuville prend la tête après la 7e spéciale

Thierry Neuville (WRC) a pris la tête du classement général du rallye de Catalogne, 13e et avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes, après la 7e spéciale, samedi à Savalla.

Le pilote belge, 2e après la première journée à 1.7 secondes du Français Sébastien Loeb (Hyundai), s’est adjugé la spéciale de Savalla (14,08 km), disputée sur asphalte, devant le Britannique Kris Meeke (Toyota) et le Français Sébastien Ogier (Citroën).

Neuville profite de ce succès dans la première spéciale du jour pour prendre la tête du classement général, où il compte 3.2 secondes d’avance sur Loeb et 11.9 sur Meeke.

«De bonnes sensations et une bonne spéciale», déclare Neuville. «Un tout petit peu de sous-virage mais à part ça, content de la voiture. J’ai vraiment pris du plaisir dans cette spéciale».

L’Estonien Ott Tänak (Toyota), 5e de l’ES7, pointe au 5e rang du général à 24.5 de Neuville.

Après une première journée disputée sur terre, le rallye de Catalogne se déroule sur asphalte samedi et dimanche. Il reste six spéciales au programme samedi, donc une courte ES urbaine à Salou (2,4 km) à 17h30. Deux passages sur deux spéciales sont prévus dimanche, avec la Power Stage et ses points bonus en conclusion.