Proximus League - Oud-Heverlee Louvain remporte le choc de la 12e journée

Oud-Heverlee Louvain a remporté le duel au sommet de la D1B en battant Westerlo (2-1), vendredi à Louvain.

Avant l'entame du match, un hommage a été rendu à Vichai Srivaddhanaprabha, décédé il y a près d'un an (27/10/2018). Propriétaire de Leicester City et de l'OHL, le Thaïlandais avait trouvé la mort dans un tragique accident d'hélicoptère non loin du King Power Stadium, stade du club anglais. La première demi-heure de la rencontre a vu les Universitaires marquer à deux reprises. Kamal Sowah a d'abord ouvert le score de la tête au petit rectangle (1-0, 24e) avant que Thomas Henry ne double l'avance des siens à l'issue d'une phase semblable (2-0, 28e). Mais Westerlo, grâce à une magnifique frappe lointaine de Fabien Antunes, a relancé le match (2-1, 31e). Malgré l'exclusion d'Aboubakar Keita à la 82e et une fin de rencontre à l'avantage des visiteurs, l'OHL a conservé son avantage afin de décrocher un précieux succès. Au classement, les Louvanistes sont premiers avec 25 unités, trois longueurs devant leur adversaire du soir. Samedi, Lokeren (6e, 10 pts) défiera le Beerschot (5e, 14 pts) alors que l'Union Saint-Gilloise (4e, 19 pts) accueillera Lommel (8e, 7 pts). Dimanche, le duel entre Virton (2e, 21 pts) et Roulers (7e, 8 pts) viendra ponctuer cette 12e journée de championnat.