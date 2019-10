Des quartiers encore privés d'eau après une rupture de canalisation à Verviers

Les habitants de la rue de la Cité et une partie des rues de Limbourg et de la Nouvelle Montagne, sont toujours sans eaux après la rupture de canalisation principale survenue ce vendredi, rue de Limbourg à Verviers, indique la Ville dans un communiqué. Alors que la SWDE procède à des réparations, le tronçon où se situe la fuite devrait rester privé d'eau jusqu'à samedi dans la journée.

Les riverains concernés peuvent obtenir des bouteilles d'eau en se rendant rue de Limbourg devant la pharmacie V. Pharma (n°31A), rue de la Cité sur le parking devant le cimetière (face au n°113); ou rue de la Cité près du pont de chemin de fer ( proximité n°26), a fait savoir la ville.

La fuite s'est produite au niveau de la conduite principale qui alimente la commune de Dison (centre et une partie d'Andrimont) ainsi qu'une partie de Verviers (principalement l'axe Raines, Collège, Martyrs, Spintay et rue de Dison). Les équipes de la SWDE et leur entreprise sous-traitante, la firme Crosset, ont réalisé des manœuvres de vannes sur les réseaux afin de mettre en place des alimentations alternatives. "La réalimentation des réseaux qui étaient sans eau est en cours. Certains réseaux (les points bas) sont désormais réalimentés et les points hauts du réseau devraient être réalimentés pour la fin de la journée", indique la Ville qui a fait le point sur la situation à 18h30.