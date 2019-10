Un roman didactique franchement atypique: «J’assume complètement»

Jean-Yves Buron, un Liégeois très impliqué dans la transition écologique et solidaire, fait appel au financement participatif pour publier son roman. Un objet culturel atypique, qui s’inspire de la dynamique citoyenne liégeoise.

Liège n’a pas l’apanage de la transition. Mais il faut reconnaître que la dynamique citoyenne y est effervescente, ces dernières années. Jean-Yves Buron fait partie du mouvement. Cet historien de formation a co-fondé la monnaie locale, le Val’heureux, il est très actif dans une ASBL venant en aide aux sans-abri, il prend part aux modèles coopératifs de Vin de Liège ou encore de la Ceinture Aliment-Terre liégeoise.

C’est au cœur de ces initiatives qui ambitionnent de changer la ville (et le monde) qu’il a puisé son inspiration pour mettre au monde un premier roman, Le monde est moche, la vie est belle. «Le roman s’inspire de ce qui se passe à Liège, sans que ce soit explicite. Il peut être lu par n’importe qui. Un Français, par exemple, ne sera pas perdu face à des private jokes», rassure-t-il.

- L’histoire se penche sur l’existence d’un trentenaire, ingénieur dans une grosse multinationale, qui se retrouve subitement immergé dans un univers peuplé d’idéalistes, de militants et d’initiatives citoyennes. L’auteur a volontiers recours au registre de l’absurde, de la fantaisie. «J’aime l’absurde, le côté un peu cynique et déjanté. Thomas Gunzig est un auteur que j’adore, par exemple», confie-t-il.

Roman didactique ou manuel romanesque

En plus de la fiction, le roman de Jean-Yves Buron comporte une dimension plus didactique, qui entend sensibiliser. «On pourrait parler d’un roman didactique ou d’un manuel romanesque», suggère-t-il. «J’aimerais qu’on puisse lire ce livre, le poser dans sa bibliothèque et le ressortir de temps à autre, lorsqu’on a besoin d’un renseignement.»

Ce mélange de fiction et de sensibilisation peut-il rebuter certains lecteurs? «J’en ai conscience, mais j’assume complètement. Mais je n’avais pas envie de faire de compromis. Je voulais à la fois à imaginer une fiction et sensibiliser.» L’ouvrage alterne dès lors des passages relativement denses, informatifs, et des moments empreints de légèreté.

Les deux composantes du livre correspondent aux aspirations de Jean-Yves Buron. «Il m’arrive souvent d’écrire: des textes pour diverses associations, des cartes blanches, des analyses. En même temps, j’adore la littérature. Plus je vieillis, plus je lis. J’avais donc envie de faire quelque chose de divertissant et intéressant à la fois.»

Une troisième dimension s’intègre dans l’ouvrage: la passion de l’auteur pour la chanson. Une discographie est proposée à la fin de l’ouvrage. Il a lui-même écrit deux chansons qui y figurent. L’une d’elles a été interprétée par une chanteuse folk liégeoise et sera prochainement dévoilée.

Jean-Yves Buron a cherché à créer une œuvre qui lui ressemble, finalement. «Sans compromis», admet-il. «Ça plaira à certains et moins à d’autres. Mes objectifs ne sont pas l’argent ou la célébrité, je ne veux pas être consensuel.» Il a cherché à associer un récit et un désir de sensibiliser.

«La transition écologique est en marche, mais je trouve qu’il lui manque encore un support culturel. Des chansons, des musiques ou des peintures qui s’en emparent.» La meilleure façon d’y remédier consiste sans doute à apporter sa pièce à l’édifice.