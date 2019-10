Une semaine à ne pas mettre sa voiture au Grognon

Sécurité renforcée autour du rond-point du Grognon. Et une semaine annoncée catastrophique pour les usagers de la route.

Durant les congés scolaires, du lundi 28 octobre à 20 h au jeudi 31 octobre à 6 h, la société Galere procédera à la pose du revêtement d’hydrocarboné dans le nouveau rond-point du site de la Confluence.

Afin de garantir la sécurité de tous, les accès au pont de France, à l’avenue Baron Louis Huart, au départ du pont de Jambes ainsi qu’à la rue Bord de l’Eau, au départ de l’avenue Jean 1er seront soit interdits, soit régulés par des feux de signalisation en fonction des phases de chantier.

Du lundi 28/10 à 20 h au mardi 29/10 20 h, l’accès à la rue du Pont et au pont de France seront complètement fermés à la circulation. La circulation entre Salzinnes et Jambes restera possible sur une seule bande régulée par des feux.

Du mardi 29/10 20 h au jeudi 31/10 6 h, l’avenue Baron Huart (à hauteur du Parlement) et la rue Notre-Dame seront complètement fermées à la circulation. La circulation entre la rue Bord de l’Eau et le pont de France ainsi que l’accès à la rue du Pont resteront possibles sur une seule bande régulée par des feux.

Au vu des embarras de circulation que ces feux pourraient engendrer, la Ville de Namur invite les automobilistes à adapter leurs itinéraires et à suivre les indications de déviations mises en place.

Les usagers venant de Salzinnes pourront ainsi rejoindre Namur via l’avenue Cardinal Mercier ou via le pont de l’Évêché et seront invités à contourner le centre-ville par le Nord pour se rendre à Jambes.

Pour les usagers entre Namur et Wépion, une déviation sera suggérée via le pont des Ardennes, l’avenue Gouverneur Bovesse et le pont de Jambes (et inversement).

Le cheminement des piétons reste quant à lui possible, mais il sera perturbé. La Ville de Namur invite les usagers à suivre les indications présentes sur le terrain.

Les déviations mises en place s’appliquent également aux cyclistes. Ils peuvent néanmoins mettre pied à terre et emprunter les passages destinés aux piétons.

La Ville rappelle également que la route Merveilleuse qui donne accès à la Citadelle côté Meuse reste fermée à la circulation en raison de travaux sur le Pont des Hollandais et ce, jusqu’au 31 octobre prochain.