Cavendish chez Bahrain en 2020

Le cycliste britannique Mark Cavendish, vainqueur de 30 étapes du Tour de France, s’est engagé pour un an avec l’équipe Bahrain-Merida, a annoncé vendredi sa future formation.

La dernière victoire du coureur de l’Île de Man date de février 2018, une étape du Tour d’Abou Dhabi.

«Cav», qui compte quelque 146 victoires sur route à son palmarès, a notamment gagné le championnat du monde 2011. Dans les grands tours, il s’est imposé à 48 reprises.

It’s official! We are delighted to announce the signing of iconic British rider @MarkCavendish for the 2020 season.



— Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) October 25, 2019

Avec 30 étapes à son actif, il est le deuxième coureur de l’histoire le plus souvent victorieux sur le Tour de France, derrière le Belge Eddy Merckx (34).

L’été dernier, il avait été évincé de la sélection par son équipe et avait été absent pour la première fois du Tour de France depuis 2007, année de sa première participation.

Cavendish, qui a aussi été médaillé sur piste aux JO (argent sur l’omnium en 2016 à Rio) et aux Mondiaux, a peiné à retrouver la forme après avoir été atteint par le virus d’Epstein-Barr. En 2019, il a eu pour résultat le plus significatif une troisième place dans une étape du Tour de Turquie.

«Ayant travaillé en étroite collaboration avec McLaren dans le passé et constaté les avantages de leur technologie et de leurs process, c’était une opportunité sur laquelle j’ai sauté», a déclaré le coureur à propos de sa future formation Bahrain-Merida qui est associée à la firme automobile britannique.

Cavendish a évoqué aussi la présence de Rod Ellingworth, le nouveau directeur de Bahrain-Merida (et ancien responsable de la fédération britannique puis de Sky), parmi les raisons de son choix: «Ma relation avec Rod remonte à longtemps et il a joué un rôle déterminant dans mon développement en tant que coureur et personne.»

«Ayant travaillé avec lui pour la dernière fois aux JO de Rio et aux championnats du monde au Qatar en 2016, je suis ravi de constater que son énergie et sa détermination à réussir sont plus grandes que jamais», a commenté pour sa part Ellingworth.

Cavendish, 34 ans, courait depuis 2016 pour l’équipe Dimension Data.