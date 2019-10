Waremme: la Ville ordonne la fermeture du café «Elle sort ce soir» tous les jours à 20h

Trop de nuisances pour les riverains de la place Rongvaux: un café du centre-ville est partiellement fermé sur ordre du bourgmestre Jacques Chabot (PS). Elle est d’application à partir de ce vendredi soir.

À la suite de plusieurs débordements entraînant des nuisances pour les riverains de la place Rongvaux et des rues adjacentes, Jacques Chabot (PS), le bourgmestre de Waremme, a pris un arrêté de fermeture partiel et limité dans le temps à l’encontre d’un café du centre-ville.

Après en avoir débattu au sein de la commission communale des Affaires générales (et donc avec l’ensemble des chefs de groupes au conseil communal), le bourgmestre waremmien a donc décidé de contraindre le gérant de «Elle sort ce soir» à fermer son bistrot tous les jours à 20h et ce pour une durée de deux semaines. L’arrêté de fermeture prend cours ce vendredi soir. Il est d’application jusqu’au vendredi 8 novembre inclus.

«Depuis de longs mois, la place Rongvaux et les rues adjacentes font l’objet de débordements qui rendent difficile le bien vivre ensemble dans ce quartier, soulignent les chefs de groupe au conseil communal par voie de communiqué. Un non-respect des normes en vigueur en matière de tapage et d’incitation à la consommation de boissons alcoolisées nous a amenés dans un premier temps à une phase de réflexion et maintenant à une phase de répression.»

La Ville espère que cette mesure portera ses fruits «non seulement en contribuant à améliorer la quiétude des riverains, mais aussi en protégeant l’exploitant, son personnel et ses biens, suite à l’évolution rapide des faits de violence constatés ces dernières semaines tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement».

Des sanctions administratives communales jusqu’à 350€

D’autres dispositions sont d’ores et déjà d’application dans l’arsenal répressif à disposition de la Ville: instauration d’une tolérance zéro dans le centre-ville, rédaction de sanctions administratives communales pouvant aller jusqu’à 350€ en cas de tapage nocturne, etc. «D’autres pénalités pourraient être prises par le conseil communal comme une fermeture de tous les débits de boissons à 1h du matin en excluant les périodes festives, ou l’interdiction d’un rassemblement de plus de cinq personnes dans un périmètre public et selon un horaire déterminé», précise la Ville.