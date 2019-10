La réouverture du chemin Royer fait peur aux riverains à Ramegnies-Chin

Remis à neuf, le chemin Royer et la rue d’Allain, à Ramegnies-Chin, s’ouvrent à nouveau à la circulation. Les riverains sont à la fois heureux et inquiets…

Les automobilistes qui se plaignaient, il y a quelques mois encore, de l’état déplorable de la rue d’Allain et du chemin Royez, à Ramegnies-chin, peuvent se réjouir: ces deux voiries ont été entièrement remises à neuf par l’entreprise Pierre Petit pour le compte de la ville de Tournai. Des travaux qui auront coûté quelque 1 250 198€.

Seule une portion de la rue d’Allain - comprise entre le passage à niveau et la N 50 (chaussée de Tournai) - n’était pas concernée par ces travaux. D’une part, parce que son état n’était pas aussi déplorable que le reste de la voirie, mais aussi parce que d’important travaux d’égouttage devront de toute façon y être effectués dans les prochains mois.

S’ils se réjouissent de pouvoir disposer d’une toute nouvelle route, des riverains nous ont toutefois fait part de leur inquiétude par rapport à l’accroissement prévisible de la circulation, tout particulièrement des camions, juste devant chez eux. Cela, sur une route dont la largeur n’est pas adaptée à un tel charroi et qui est empruntée, notamment à vélo, par de nombreux étudiants (de Saint-André notamment).

Cette route permet d’assurer la jonction entre la chaussée de Courtrai et le zoning d’Orcq via la rue Terre-à-briques. Du côté de la police, on nous précise que la circulation est de toute façon ici interdite au plus de 7 tonnes et demi. En réalité, c’était déjà vrai par le passé mais cela n’a jamais empêché les poids-lourds d’emprunter ce tronçon La route était déjà interdite au plus de 7 tonnes et demi, cela ne les a jamais empêché de circuler dans le coin... EdA afin de gagner de précieuses minutes alors qu’ils venaient ou se dirigeaient vers le zoning. On nous dit toutefois, toujours à la police, que des contrôles renforcés viendront rappeler aux contrevenants les règles du Code de la route. Même discours de la part du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.

Un plan global pour les gros tonnages

Du côté de l’échevinat de la mobilité, Jean-François Letulle qui a notamment cette matière dans ses compétences, précise que «d’ici 4 ou 5 ans, Infrabel aménagera les deux passages à niveau que l’on croise sur cette route (N.D.L.R.: via un D’ici 4 ou 5 ans, Infrabel pourrait aménager les passages à niveau avec des infrastructures qui pourraient décourager les graos tonnages d’emprunter ces voiries (c’est à l’étude). Mais en attendant... EdA tunnel ou un pont) et nous avons déjà pris contact pour étudier la possibilité de faire en sorte que ces ouvrages ne facilitent pas le passage des gros tonnages à ces endroits. Mais ce n’est pas le tout de détourner les poids-lourds, encore faut-il savoir par où les faires passer. Aussi, nous réfléchissons, en collaboration avec la police et les autorités de tutelle, à l’élaboration d’un plan de circulation pour ces derniers de manière à satisfaire le plus grand nombre…»

En attendant, un mot d’ordre qu’il convient d’adopter en toute circonstance: soyez prudents…