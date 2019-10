Midi, Lehon et Bizet: les 3 nouveaux contrats de quartiers durables bruxellois

Les nouveaux contrats de quartiers durables dans le détail

Saint-Gilles «Le quartier de la gare habitante»

Ce périmètre comprend la gare du Midi et ses abords saint-gillois. Le dossier concerne une zone très fragilisée au point de vue social, à la fois enclavée et à proximité de grands pôles urbains. Il met l’accent sur une vision globale du quartier, avec, notamment, un effort sur la mobilité et les espaces publics.

Anderlecht «Bizet»

Ce périmètre n’a jamais fait l’objet d’un Contrat de Quartier étant donné qu’il est apparu pour la première fois dans la ZRU en 2016. Enclavé entre plusieurs barrières physiques que forment le canal et la chaussée de Mons, ce quartier fragilisé se trouve à proximité de Biestebroeck, quartier en grand développement. Le dossier démontre la nécessité d’intervenir sur le logement, la création d’infrastructures et la rénovation des rues et espaces verts en espace public qualitatif et d’y développer une meilleure cohésion sociale et une vie associative, face à la reconversion qualitative des quartiers avoisinants.

Schaerbeek «La petite colline entre Verte et Poste»

Si cette zone a déjà bénéficié précédemment de contrats de quartiers, le quartier reste en besoin prioritaire de revitalisation urbaine, comme en témoignent la plupart des indicateurs statistiques de cette candidature (manque d’espaces verts, quartier très dense et nécessité d’augmenter le parc de logements sociaux de quasiment 271%). Le site est intéressant pour la prolongation des dynamiques déjà lancées dans les alentours. Le dossier identifie par ailleurs très clairement les espaces publics à réaménager, notamment la Place Lehon, jamais couverte, et le Parc Reine Verte.