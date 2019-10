La princesse Élisabeth fête ses 18 ans: «Merci à toi, maman, pour ta disponibilité et ton écoute. Merci à toi, papa, pour ta confiance»

«Dix-huit ans, c’est le passage vers l’âge adulte»: la princesse Élisabeth, qui célèbre ce vendredi son 18e anniversaire, a prononcé un discours devant un panel d’invités dans la salle du trône du Palais Royal, lors d’une cérémonie en son honneur.

«Le pays peut compter sur mon engagement», c’est par ces mots que la princesse Élisabeth, qui célèbre ce vendredi son 18e anniversaire, a conclu son discours prononcé devant un panel d’invités dans la salle du trône du Palais Royal, lors d’une cérémonie en son honneur. Elle a précédemment reçu du roi Philippe l’ordre de Léopold.

«Ces dix-huit années ont été remplies de nombreux moments enrichissants qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Dix-huit ans, c’est le passage vers l’âge adulte», a déclaré la duchesse de Brabant, qui a tenu à remercier sa famille, «toujours là» pour la soutenir et l’encourager. «Nous formons une équipe formidable, aussi avec mes frères et sœur, Gabriel, Emmanuel et Eléonore. Merci à toi, maman, pour ta disponibilité et ton écoute. Merci à toi, papa, pour ta confiance. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi.» Le Roi et la Reine ont écouté leur fille avec beaucoup d’émotion.

La fille aînée des souverains et héritière du trône, qui étudie actuellement à l’UWC Atlantic College au pays de Galles, a également eu un mot pour ses professeurs, tout au long de son parcours. Je voudrais remercier mes professeurs. Je suis heureuse de vous revoir ici. Votre savoir-faire et votre enthousiasme contagieux m’ont ouverte au monde, à l’art, à la musique et au sport.»

Élisabeth, élégamment vêtue d’une robe manteau en crêpe ivoire Natan, s’est aussi dite «touchée» par la présence de patients de l’hôpital Princesse Élisabeth, avec qui elle a «un lien particulier».

Elle a enfin remercié les jeunes qui, comme elle, fêtent leurs 18 ans, pour les nombreux messages reçus.

Dix-huit ans, c’est un cap que je passe avec optimisme. Je sais que j’ai encore tellement à apprendre. C’est à cela que je veux m’atteler dans les années à venir: essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et contribuer à l’améliorer, en donnant le meilleur de moi-même. Le pays peut compter sur mon engagement», a conclu la duchesse de Brabant, dont le discours était suivi par une chanson de Blanche.