Les Prés de Tilff vont se transformer en centre de tennis et de padel

Huit terrains de tennis et quatre de padel vont être aménagés sur les Prés de Tilff. C’est cette affectation qui a été choisie par un comité de sélection, pour faire revivre ce site à l’abandon.

Le comité de sélection des Prés de Tilff, composé paritairement de représentants du Commissariat général au Tourisme et de la commune d’Esneux, a retenu à l’unanimité le développement d’un pôle d’excellence consacré à la pratique du tennis et du padel, a-t-on appris vendredi auprès des autorités communales esneutoises.

Cette offre faisait partie des deux projets soumis au comité de sélection suite à un appel à projets lancé en novembre 2018 pour relancer les activités sur ce site qui se cherche un nouveau propriétaire depuis 2010.

Un développement de qualité

L’objectif de la démarche visait à réaliser une opération immobilière de vente/concession de droit réel, susceptible d’y assurer un développement de qualité, attractif et pérenne. Deux des trois projets déposés étaient éligibles et ont fait l’objet d’une analyse minutieuse sur base de quatre critères objectifs: le prix d’achat ou l’offre pour la concession d’un droit réel, la qualité du projet, sa faisabilité urbanistique et environnementale et la qualité du business plan.

Le projet retenu prévoit la réalisation de huit courts de tennis dont quatre couverts par une bulle l’hiver ainsi que six terrains de padel dont quatre seront également protégés en hiver. Quant aux installations devenues vétustes avec le temps, les promoteurs comptent les rénover afin d’en faire un club house. Le projet prévoit aussi un rafraîchissement des vestiaires et une brasserie-restaurant ouverte au public.

Au niveau moins 1, une salle de sport est prévue de même que des locaux pour des kinés ou des espaces de bien-être. Les promoteurs comptent investir 1,5 million d’euros pour ce projet qui comprendra aussi des espaces verts et une plaine de jeu.

Une seconde phase prévoit un développement plus touristique avec la réalisation d’un accrobranche et la location de vélos.

Le projet doit encore passer le cap des actes notariaux acceptés par la commune et la région wallonne propriétaires des terrains et faire l’objet d’un permis d’urbanisme.