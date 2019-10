Hystérique après la qualification, un fan de Flamengo perd la tête et balance son bébé dans tous les sens

Le club brésilien de Flamengo s’est qualifié mercredi pour la finale de la Copa Libertadores, où il affrontera les Argentins de River Plate, après avoir disposé de Grêmio en demi-finale retour.

La formation de Rio, la plus populaire du Brésil, a fait un festival devant les 70 000 spectacteurs du Maracana, avec un doublé de Gabriel Barbosa dit Gabigol (46e, 56e s.p.) et des buts de Bruno Henrique (42e), Pablo Mari (67e) et Rodrigo Caio (71e).

A l’aller à Porto Alegre, les deux équipes s’étaient neutralisées (1-1) dans cette demi-finale brésilo-brésilienne.

Flamengo disputera la deuxième finale de Libertadores de son histoire, après l’avoir remportée en 1981 sous l’impulsion du mythique Zico.

En finale le 23 novembre à Santiago du Chili, il défiera le tenant du titre River, qui avait de son côté éliminé son grand rival Boca Juniors mardi lors d’une demi-finale argentino-argentine (défaite 1-0 après une victoire 2-0).

Supporters hystériques

La nouvelle de la qualification a fait littéralement perdre la tête à de nombreux fans du «Fla», offrant son lot de vidéos insolites postées sur les réseaux sociaux dans la foulée de la qualification.

Parmi celle-ci, l’une a rapidement fait le tour de la toile: elle montre un père visiblement fou de joie tenant son enfant par le pied comme un supporter de football normal tiendrait son écharpe…