Judo: Toma Nikiforov à nouveau blessé à l’épaule

Toma Nikiforov: «La revalidation a été compliquée à vivre»

Normalement prévu le week-end prochain à l’occasion du Grand Prix de Perth, en Australie, le retour de Toma Nikiforov, opéré de l’épaule gauche à la mi-juillet, sera donc postposé. Au grand dam du judoka bruxellois qui a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour revenir rapidement sur le circuit international.

«La revalidation a été compliquée à vivre car je ne pouvais quasiment pas bouger, expliquait encore le Schaerbeekois au début du mois. J’ai été forcé de rester en Belgique pour suivre mes séances de kiné et de musculation. Pour un compétiteur comme moi qui a l’habitude de voyager à droite et à gauche, et de combattre dans de grands tournois, c’est énervant. Surtout que je n’avais pas encore vraiment digéré mon opération aux croisés (au mois d’août 2018, NDLR). Au final, c’est surtout l’accumulation de ces contrariétés et de ces coups d’arrêt qui m’ont gâché la vie. »

Assurant aussi qu’il n’est jamais rare pour un judoka de se blesser durant sa revalidation - «Ça m’était déjà arrivé au début du mois... C’était une façon pour mon corps de me faire comprendre que je n’étais pas encore prêt pour revenir à la compétition» - Toma Nikiforov promet de ne rien lâcher d’ici les Jeux: «Ce qui m’est arrivé ces derniers mois (et ses blessures répétées) me pèse mais c’est aussi une source de motivation pour revenir toujours plus fort. Je ne change pas et j’ai toujours autant les crocs.»