Lewis Hamilton vert de rage: «Il y a absolument plus à faire»

Dix jours après une sortie remarquée dans les médias, Lewis Hamilton replace une nouvelle fois l’écologie au centre du débat en F1: il veut pousser son sport à «réduire l’empreinte carbone du sport».

Voici quelques jours, le champion britannique de F1 Lewis Hamilton se fendait d’une sortie peu ordinaire devant les médias, assurant avoir «envie de tout abandonner, de tout arrêter»: «Pourquoi s’embêter alors que le monde est si chaotique et que les gens ne semblent pas s’en soucier? Je vais prendre un peu de temps pour rassembler mes idées», avait ainsi lâché le pilote quintuple champion du monde de F1.

Raillé sur les réseaux sociaux pour cette conscience écologique nouvellement affichée, le pilote Mercedes s’est ainsi fait tacler sur le fait que son gagne-pain – la F1 – contribuait, plus que de raison selon ses détracteurs, à rendre un peu plus sale encore ce fameux «monde si chaotique». En ligne de mire: l’empreinte carbone du sport automobile en général et de la F1 en particulier.

«Il y a absolument plus à faire»

Un peu moins de dix jours plus tard, le Britannique, a tenu à s’exprimer sur cette fameuse empreinte carbone.

«Je ne connais pas les plans actuels de la F1, mais ils travaillent dans le but de réduire l’empreinte carbone du sport», a ainsi expliqué Hamilton lors d’une conférence de presse reprise sur le site Nextgen-Auto.com. «Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas fait grand-chose, surtout du temps où Bernie Ecclestone était en place. Pas grand-chose n’était fait… Donc aujourd’hui, nous en sommes là. Il y a un début de changement. Si vous regardez les V8, les V10, nous utilisons maintenant 33% de carburant en moins sur une distance de course, donc il y a déjà une étape de franchie. Mais il y a absolument plus à faire.»

Du coup, Lewis Hamilton a décidé de joindre l’action à la parole et d’agir de façon personnelle: «J’essaie d’encourager Ross Brawn (NDLR: le team manager de chez Mercredes) et son équipe à faire quelques changements. Et chez Mercedes, je pousse pour être les leaders en la matière. J’espère que nous verrons quelques changements positifs de notre côté.»

«Montrer l’exemple»

Vettel est du même avis que son rival Hamilton. Reporters/DPA Interrogés sur la question, d’autres pilotes ont également régi, à commencer par le grand rival du Britannique, l’Allemand Sebastian Vettel: «La F1 est un sport mondial et devrait en faire plus. Je ne pense pas que juste promouvoir davantage l’efficience de nos moteurs soit suffisant, et de plus, malheureusement, une large partie de la technologie des F1 actuelles ne se transposera pas sur les voitures de série. Donc on ne peut dire qu’elle soit tout à fait nécessaire. Sur la piste, comme en dehors de la piste, la F1 pourrait faire beaucoup plus pour montrer l’exemple, parce que je pense que c’est un sujet très sérieux.»

