Live P1: Beauraing accueille Tamines, Neffe et Chevetogne se retrouvent

Maxime Laloux, le T1 des Neftis, offrira l'hospitalité à Éric Suray, un coach qu'il a déjà côtoyé la saison dernière, lorsque Neffe et Chevetogne évoluaient tous deux en P2B. EdA - Jean-Pol Sedran

Une semaine après leur première victoire à domicile, les Beaurinois d'Olivier Baudelet peuvent-ils réitérer la performance? Même si rien n'est jamais fait et qu'un off-day peut arriver même aux meilleurs, ce ne sera a priori pas le match le plus à même d'apporter un deuxième succès de rang à la maison.

Ce samedi soir, c'est en effet le leader invaincu taminois qui sera sur la route des Famennois. Dans le même temps, la Citadelle de Dinant sera le théâtre d'un choc du sud de la province. La saison dernière, cette affiche était tout simplement le duel au sommet de la P2B, d'où viennent directement Neffe et Chevetogne, respectivement vainqueur du tour final de P2 et champion de P2B. Les retrouvailles risquent d'être chaleureuses, sur le terrain et en-dehors.

La suite de la 11e journée, ce sera ce dimanche après-midi.

SAMEDI 20.00

Beauraing - Tamines

Neffe - Chevetogne

DIMANCHE 15.00

Fernelmont-Hemptinne - Nismes

Wépion - Profondeville

Loyers - Rhisnes

Molignée - Condrusien

Pesche - Grand-Leez

Andenne - Biesme