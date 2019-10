Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: le gardien de but anglais est un patient comme un autre

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Il s’appelait Gordon Banks. Il reste champion du Monde pour l’éternité.

Il rentre dans l’histoire en 1966 au moment où l’équipe d’Angleterre devient championne du monde.

Décédé cette année, sa vie résume parfaitement le parcours des gardiens de but anglais autour de la balle ronde.

Un jour glorieux, un jour malade.

En 1970, lors de la Coupe du monde à Mexico, il réalise un arrêt d’exception sur une tête du Roi Pelé. Inoubliable.

Dans cette même compétition, et avant un quart de finale face à la RFA de Franz Beckenbauer, il s’intoxique après avoir bu une bière. Il ne jouera pas cette rencontre, et sa sélection sera éliminée.

Ce gardien de légende perdra également l’œil droit dans un accident de voiture.

A partir de là, c’est toute une nouvelle vision du métier qu’il faudra développer.

Lors de ces trente-cinq dernières années, les clubs anglais ont remporté six Ligues des Champions. Aucun gardien anglais sur la ligne de but lors de ces rencontres.

Alison Becker, le brésilien, avec Liverpool lors de la saison dernière. Le Tchèque Cech avec Chelsea en 2012. Edwin van der Sar (Pays-Bas) et Peter Schmeichel (Danemark) avec Manchester United en 2008 et en 1999 et le Polonais Dudek ainsi que le Zimbabwéen Bruce Grobbelaar avec les Reds en 2005 et 1984.

Difficile de gagner un grand titre avec un gardien anglais dans la cage?

Aujourd’hui, la réponse est oui!

Alors soit on change de cage, soit ce sont les méthodes de préparation qu’il faut faire évoluer. C’est le grand défi du football anglais.

Lors de la dernière journée de compétition, sept gardiens de nationalité anglaise portaient la vareuse de titulaire. Les expérimentés Heaton (33 ans) et Ben Foster (36 ans) auxquels on peut rajouter le gardien de Burnley, Nick Pope (27 ans).

Aux côtés de Jordan Pickford (25 ans), titulaire indiscutable à Everton, se placent quelques espoirs qui frappent à la porte de la sélection nationale: Le jeune Gunn (23 ans) qui évolue à Southampton, Ramsdale (21 ans) qui défend les filets de Bournemouth, et Dean Henderson (22 ans) titulaire à Sheffield.

Aucun d’entre eux ne finira champion d’Angleterre cette saison.

Cette place est aujourd’hui réservée aux gardiens de nationalité brésilienne, belge, tchèque ou danoise…

Joe Hart fait exception avec les titres obtenus durant sa belle période avec Manchester City.

Les Ray Clemence et autre Peter Shilton étaient héroïques avec des gants en laine.

Qui pour prendre la relève et gagner des trophées?

Pour gagner des titres, il faut être bon dans toutes les lignes de jeu, y compris la dernière.