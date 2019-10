TC Charleroi - 18 mois fermes requis contre deux gilets jaunes pour jet de pierre sur la police

Le ministère public a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 18 mois de prison ferme à l'encontre de deux gilets jaunes. Les deux hommes sont poursuivis pour le jet d'une pierre en direction d'une voiture de la police locale de Charleroi le 24 novembre 2018 lors d'une manifestation du mouvement des gilets jaunes.

Le 24 novembre 2018, L.S et S.E participent au mouvement des gilets jaunes au Square Yernaux à Charleroi. Les deux prévenus se confrontent aux forces de l'ordre. Plus tard dans la soirée, quatre gilets jaunes se trouvent à l'angle formé par la rue de la Croix Rouge et la rue de Montigny dans le centre-ville de Charleroi. Deux policiers, présents dans un véhicule de la police, se trouvent également sur place. Ces derniers sont victimes d'un jet de pierre à hauteur de la vitre avant-gauche de leur véhicule. Le groupe a ensuite pris la fuite vers l'avenue de Philippeville à Marcinelle mais L.S. et S.E. ont été rapidement interpellés par la police.

L.S. nie avoir été présent lors du jet de pierre et S.E. reconnaît avoir été emporté par le mouvement de foule. Stéphanie Dutrifoy, substitute du procureur, requiert une peine de 18 mois de prison ferme, en déplorant l'absence des deux prévenus.

"Le dossier est assez clair. Il y a eu exploitation de caméras de surveillance et les images montrent bien le jet de pierre en direction du véhicule." Les deux hommes, absents à l'audience, sont jugés par défaut. Jugement, le 21 novembre.