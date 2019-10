Couvin: deux suspects, dont un mineur, interpellés pour vols et dégradations de véhicules

Le parquet précise que deux suspects, dont un mineur, ont été arrêtés à Couvin pour des vols et des dégradations de véhicules commis ces derniers jours.

Un mineur et un majeur né en 2000 ont été arrêtés ce jeudi à Couvin pour des vols et des dégradations de véhicules commis entre le 19 et le 22 octobre, a indiqué le parquet de Namur.

Le majeur est concerné par une tentative de vol avec violence commise le 19 octobre. Les deux individus semblent par ailleurs être à l’origine de six dégradations de véhicules commises le 21 octobre et de trois vols d’outillage avec effraction commis entre le 18 et le 22 octobre.

«Le dossier a été mis à l’instruction pour le majeur mais il n’y a pas encore de mandat d’arrêt à ce stade», a précisé le parquet de Namur. Le mineur sera quant à lui présenté à un juge de la jeunesse.