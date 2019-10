Dries Mertens repris dans l’Équipe de la Semaine en Ligue des champions

Dries Mertens a été repris dans l’Équipe de la Semaine de la Ligue des champions au terme de la 3e journée.

Le Diable Rouge a inscrit un doublé avec Naples sur la pelouse de Salzbourg, contribuant au succès de son équipe (2-3). En inscrivant ses 115e et 116e buts sous le maillot napolitain, Mertens a rejoint puis dépassé la légende du club Diego Maradona.

