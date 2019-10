Les naissances en baisse pour la huitième année consécutive

En 2018, 117.800 bébés sont nés en Belgique, soit 1,1% de moins qu’en 2017, indique Statbel. L’âge moyen de la maternité est de 30,7 ans et une femme a en moyenne 1,61 enfant.

En 2010, 129.173 bébés ont vu le jour en Belgique. Huit ans plus tard, ce nombre, en diminution chaque année, est tombé à 117.800. L’indice conjoncturel de fécondité baisse lui aussi et atteint 1,61 enfant par femme (1,75 à Bruxelles et 1,59 dans les autres régions).

À l’inverse, l’âge moyen de la maternité continue d’augmenter, passant de 29,1 ans en 1998 à 30,7 ans en 2018. Il est encore sensiblement plus élevé à Bruxelles (31,8 ans) qu’en Flandre (30,6 ans) et en Wallonie (30,5 ans).

La proportion de naissances de mères étrangères est également plus élevée à Bruxelles (51,6%) que dans les Régions flamande (21,8%) et wallonne (18,5%).