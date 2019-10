24 heures vélo de Louvain-la-Neuve: premier bilan globalement positif, jusqu’à 35.000 fêtards

Le concert d’ItaloBrothers a clôturé les 24 heures vélos de Louvain-la-Neuve, dont le premier bilan est positif. À un moment de la soirée, il y avait jusqu’à 35.000 participants selon les évaluations de l’organisation.

La 42e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve s’est achevée ce jeudi à 13h, sur la Grand-Place bondée d’étudiants qui dansaient. Le concert du groupe allemand ItaloBrothers a clôturé la manifestation et à l’heure d’un premier bilan, les organisateurs se montrent satisfaits. Il n’y a pas eu d’incidents importants et la météo clémente a amené beaucoup de monde, tant le mercredi après-midi pour les activités ouvertes au public extérieur, que dans la nuit pour la fête des étudiants. À un moment de la soirée, il y avait 30.000 à 35.000 participants selon les évaluations de l’organisation.

Des chiffres plus précis devraient être communiqués plus tard dans la journée mais la nuit s’est bien passée: le CSE Animations rapporte neuf arrestations par la police, mais toute d’ordre administratif et donc aucune arrestation judiciaire. Les pompiers qui étaient sur place n’ont pas dû intervenir lors de cette 42e édition des 24 heures vélo, et l’aire de repos ouverte gratuitement aux étudiants «fatigués» a accueilli au total 120 personnes. Le nombre d’admissions au poste médical sont moins nombreuses que lors de l’édition précédente et les évacuations vers l’hôpital ont diminué de moitié.

«Le bilan est globalement positif. On ne nous a pas rapporté de bagarres importantes. Des gens ivres ont bousculé certaines barrières le long du circuit dans la nuit mais nous avions une équipe qui circulait en scooter qui a pu gérer ce problème. Pour la première fois, il y avait aussi une équipe de policiers à vélo pour patrouiller sur le circuit», indique Guillaume Willemart, pour le CSE Animations.

Les amateurs de classement retiendront que le team Decathlon a gagné la catégorie course en bouclant 166 tours, soit 830 kilomètres. Quant aux plus beaux vélos folkloriques, le premier prix est attribué cette année au Kot Méca avec son van VW, suivi dans le classement par la Namuroise, et par le camion de pompiers du Kot-à-Jeux.