Le syndicat des indépendants et PME contre les ventes «sauvages» de fleurs pour la Toussaint

Le Syndicat des indépendants et PME (SDI) lance un appel, jeudi, à quelques jours de la Toussaint, contre les ventes sauvages de fleurs le long des routes et aux abords des cimetières.

Le SDI demande aux bourgmestres du pays de faire contrôler les vendeurs non déclarés par leur police communale.

Le syndicatrappelle que les fleuristes indépendants souffrent depuis plusieurs années d’une conjoncture difficile. Leur activité reste par ailleurs tributaire d’évènements ponctuels (mariages, fête des mères, St-Valentin etc). Enfin, la concurrence est ardue avec les jardineries, supermarchés etc.

«Parallèlement à cette conjoncture difficile, à la Toussaint, les fleuristes déplorent de devoir affronter la concurrence déloyale car non déclarée des particuliers qui abondent le long des routes et des cimetières. Le SDI rappelle que des dispositions strictes règlementent les ventes sur la voie publique. Chaque vendeur est tenu de posséder une autorisation, de déclarer ses revenus, de payer des cotisations sociales et d’être immatriculé tant à la TVA qu’à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE)», souligne le SDI.

L’organisation des indépendants demande aux bourgmestres qu’ils mettent en place des contrôles contre les vendeurs clandestins.