Cinquante Belges sur 133 exposants composeront la 65e édition de la Brafa

La Brussels Art Fair, qui fêtera l’an prochain sa 65e édition, réunira 50 exposants belges et 83 autres provenant de 16 pays différents, du 26 janvier au 2 février sur le site de Tour&Taxis, ont annoncé jeudi les organisateurs de l’événement.

La foire d’antiquités, qui a été raccourcie d’une journée par rapport à l’année dernière, est réputée pour le côté haut de gamme des œuvres exposées, puisque 100 experts du monde entier vérifient rigoureusement, durant deux jours avant l’événement, l’authenticité, la qualité et l’état des milliers d’objets exposés (entre 10.000 et 15.000).

Les œuvres, qui touchent à une vingtaine de domaines artistiques allant de l’archéologie à l’art contemporain, couvrent au total une période de 5.000 ans de courants artistiques.

La caractéristique de la Brafa, qui joue sur l’éclectisme, «c’est que nous essayons de garder un équilibre et ne pas se faire envahir par les arts contemporain et moderne», détaille Christian Vrouyr, secrétaire général de l’événement.

La foire, initiée en 1956 par des antiquaires belges, «comme on aime l’appeler, c’est une ‘non-profit organization’(ASBL). C’est un événement des exposants pour les exposants, et les collectionneurs, et tout ce qu’on en récupère est réinvesti», a ajouté M. Vrouyr, également galeriste à Anvers.

Durant toute la durée de la foire, aura d’ailleurs lieu, une opération caritative par le biais d’une vente aux enchères de cinq segments originaux du Mur de Berlin. Ceux-ci mesurent chacun 3,80 mètres sur 1,20 mètre, et pèsent plus de trois tonnes.

Environ 66.000 visiteurs s’étaient rendus à l’édition 2019. Les organisateurs en visent 65.000 en 2020, compte tenu de la version raccourcie.