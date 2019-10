Édouard Donys, l’aîné des «most wanted», arrêté à Montélimar

Édouard Donys, condamné à une peine de 25 ans de prison par la cour d’appel du Hainaut pour un assassinat, a été arrêté à Montélimar (Drôme).

L’information, dévoilée par VTM, est confirmée sur le site de la police fédérale. Âgé de 76 ans, il était la personne la plus âgée de la liste des «most wanted» (criminels les plus recherchés) de la police fédérale.

Edouard Donys avait joué les intermédiaires entre le commanditaire de l’assassinat de Françoise Michaux, une dame seule, de 73 ans, vivant dans un manoir, et le tireur.

Anne Cornu, belle-fille de la victime, avait demandé à son ancien amant, Édouard Donys, de recruter quelqu’un pour éliminer sa belle-mère, qui avait la main sur le gros héritage laissé par son père.

La nuit du 10 au 11 octobre 2013, Françoise Michaux avait été abattue par balles dans son manoir à Roisin. Grégory Dumont était en aveu du crime. Il a écopé de 25 ans de prison en correctionnelle et n’a pas fait appel.

Grégory Dumont et Édouard Donys soutenaient que c’est Anne Cornu qui était commanditaire du crime et non Édouard Donys comme l’avait estimé le tribunal correctionnel.

En mars dernier, la cour d’appel avait réformé le jugement, infligeant une peine de 25 ans de prison à Anne Cornu, écrouée il y a quelques semaines après le rejet de son pourvoi en cassation.

Édouard Donys devrait être remis prochainement aux autorités judiciaires belges et écroué dans une prison.

RELIRE | Anne Cornu, acquittée en 1re instance, est condamnée à 25 ans de prison